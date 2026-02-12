Conte può sorridere un centrocampista torna a disposizione | succederà contro l’Atalanta

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, il Napoli di Antonio Conte torna a lavorare a Castel Volturno. Questa mattina, il tecnico ha potuto contare su un centrocampista che era fermo da qualche tempo e che ora si unisce alla squadra. La partita contro l’Atalanta si avvicina, e i partenopei sono pronti a riprendere il ritmo normale. Conte sorride, sperando di recuperare al meglio i suoi uomini.

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, il Napoli di Antonio Conte, torna ad allenarsi a Castel Volturno. L’attenzione è rivolta alla sfida contro la Roma, in programma domenica al Maradona, nel frattempo si monitora costantemente la situazione dell’infermeria. Tra le notizie più rilevanti c’è quella che riguarda Billy Gilmour, il cui recupero procede con segnali incoraggianti. Gilmour accelera: rientro in gruppo sempre più vicino. Secondo quanto riportato da Il mattino, Gilmour sta rispondendo bene al programma di recupero post-operazione e la sua riaggregazione al gruppo è prevista per l’inizio della prossima settimana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte può sorridere, un centrocampista torna a disposizione: succederà contro l’Atalanta Approfondimenti su Conte Atalanta Atalanta Inter, Palladino può sorridere: un suo fedelissimo torna a disposizione! Ci sarà contro i nerazzurri Il Napoli torna alla vittoria contro l'Atalanta e ritrova la vetta: Neres fa sorridere Conte Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Conte: Sono una persona a cui piace fare i fatti ! Conferenza stampa post Napoli-Atalanta 3-1 Ultime notizie su Conte Atalanta Argomenti discussi: Napoli, Conte può sorridere: recuperato un big per la Coppa Italia; Genoa-Napoli 2-3: Hojlund firma il rigore della vittoria al 94’, Conte può sorridere dopo una battaglia infinita; Conte finalmente sorride! Domani ci sarà un ritorno fondamentale per il tecnico – TS; Conte fa l'appello, Coppa Italia e Roma in vista! McKennie continua a stupire ma occhio al contratto, Marsiglia sbriciolato dal PSG, De Zerbi sulla graticola. Genoa-Napoli, ultime di formazioni Sky: Conte ritrova un titolarissimoManca sempre meno alla sfida tra Genoa e Napoli, anticipo della 24ª giornata di Serie A al Ferraris, con fischio d’inizio fissato per le ore 18. Secondo le ultime indiscrezioni di ... tuttonapoli.net Cruciani polemico: Conte trattato come un cieco che non vede i calciatori. Mi sembra una folliaIl Napoli è in emergenza da qualche settimana a causa dei troppi infortuni ma Antonio Conte può finalmente sorridere perché sembra aver trovato una stella luminosa. Tuttavia, l'esplosione di Antonio V ... msn.com Dopo settimane complicate, Antonio Conte può finalmente sorridere: MATTEO POLITANO È TORNATO! L'esterno ha smaltito l'infortunio che lo ha costretto ai box nelle ultime gare. Un recupero fondamentale per gli schemi del mister, che ritrova uno dei su - facebook.com facebook Dopo i tanti infortuni, Conte può finalmente sorridere Quando rientra Politano bit.ly/4aFHAPC x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.