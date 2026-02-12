Conte può sorridere un centrocampista torna a disposizione | succederà contro l’Atalanta

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, il Napoli di Antonio Conte torna a lavorare a Castel Volturno. Questa mattina, il tecnico ha potuto contare su un centrocampista che era fermo da qualche tempo e che ora si unisce alla squadra. La partita contro l’Atalanta si avvicina, e i partenopei sono pronti a riprendere il ritmo normale. Conte sorride, sperando di recuperare al meglio i suoi uomini.

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, il Napoli di Antonio Conte, torna ad allenarsi a Castel Volturno. L’attenzione è rivolta alla sfida contro la Roma, in programma domenica al Maradona, nel frattempo si monitora costantemente la situazione dell’infermeria. Tra le notizie più rilevanti c’è quella che riguarda Billy Gilmour, il cui recupero procede con segnali incoraggianti. Gilmour accelera: rientro in gruppo sempre più vicino. Secondo quanto riportato da Il mattino, Gilmour sta rispondendo bene al programma di recupero post-operazione e la sua riaggregazione al gruppo è prevista per l’inizio della prossima settimana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

