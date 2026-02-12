Consulenti lavoro | nostra specializzazione qualificata no assimilata a commercialisti

I consulenti del lavoro italiani ribadiscono la loro differenza rispetto ai commercialisti. La loro professionalità si basa su una formazione qualificata e su politiche del lavoro che non possono essere confuse con quelle dei dottori commercialisti. La categoria sottolinea di avere competenze specifiche e un percorso di aggiornamento continuo, distinte da altre figure professionali che si occupano di contabilità e fiscalità.

(Adnkronos) – La professionalità dei consulenti del lavoro si fonda su una specializzazione qualificata e istituzionalmente presidiata, connessa alle politiche del lavoro che non coincide né può essere automaticamente assimilata a quella dei dottori commercialisti ed esperti contabili. È questo il punto fermo ribadito dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro nelle osservazioni e. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

