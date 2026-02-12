Constantini e Mosaner strumentalizzati | in un video politico per il referendum ma non avevano autorizzato!

Amos Mosaner e Stefania Constantini sono finiti al centro di una polemica dopo un video politico sul referendum che li ha mostrati senza il loro consenso. I due campioni di curling, medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi, si sono trovati coinvolti in una strumentalizzazione che non avevano approvato. La vicenda ha sollevato sdegno tra gli appassionati e i fan, che chiedono rispetto e chiarezza sui usi delle immagini degli atleti.

Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali, confermandosi sul podio a cinque cerchi a quattro anni di distanza dall’apoteosi di Pechino 2022. Gli azzurri sono stati encomiabili sul ghiaccio di Milano Cortina 2026, dove sono stati frenati di misura dagli USA in semifinale e hanno poi tramortito la Gran Bretagna nell’atto conclusivo per il terzo posto. Un risultato davvero eccezionale, che ribadisce la caratura tecnica dei Campioni del Mondo in carica e che arricchisce il bottino di allori in questo sport ai Giochi per il movimento tricolore: la prima gioia era arrivata con l’oro nell’ultima edizione, la conferma del trentino e della veneta ai massimi livelli fa ora ben sperare anche per i tornei di genere, incominciati ieri con il successo degli uomini sulla formidabile Svezia, in attesa delle partite odierne delle donne contro Svizzera e Corea del Sud. 🔗 Leggi su Oasport.it

Mosaner ha chiesto ufficialmente al Pd di rimuovere un video che utilizza le immagini di lui e di Stefania Constantini.

L’Italia si qualifica alle semifinali del curling alle Olimpiadi di Cortina.

