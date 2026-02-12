Constantini e Mosaner | Nessuna autorizzazione a video Pd sul referendum

Il Movimento 5 Stelle ha chiesto chiarimenti al Partito Democratico dopo aver scoperto che il Pd ha utilizzato immagini di Constantini e Mosaner, atleti italiani di curling, in un video sul referendum sulla riforma della giustizia. Gli atleti spiegano di non aver dato l’autorizzazione e si dicono sorpresi di essere stati usati senza consenso. La vicenda mette sotto pressione il partito di maggioranza, che ora dovrà fare chiarezza su come sono state ottenute le immagini.

(Adnkronos) – Il Pd usa le immagini degli atleti azzurri del curling per un video sul referendum sulla riforma della giustizia. Poi, dopo la bufera mediatica, rimuove la clip. In mezzo, lo "sgomento" del presidente del Coni Luciano Buonfiglio e la protesta di Stefania Constantini e Amos Mosaner, bronzo nel curling e protagonisti inconsapevoli della . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Constantini Mosaner

Il Partito Democratico ha pubblicato un video in favore del No al referendum sulla giustizia, con protagonisti Constantini e Mosaner.

Amos Mosaner e Stefania Constantini sono finiti al centro di una polemica dopo un video politico sul referendum che li ha mostrati senza il loro consenso.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Constantini Mosaner

Argomenti discussi: Stefania Constantini e Amos Mosaner, le partite più iconiche: imbattuti nel doppio misto tra Olimpiadi e Mondiali · Curling; Stefania Constantini, la fuoriclasse del curling porta l'Italia in semifinale contro gli Usa; Referendum, il Pd rimuove il video con gli atleti di curling: Nessuna intenzione di strumentalizzare; Mosaner: Io e Constantini non siamo amici, ma meglio così. E il curling non è mica noioso...

Rimosso dopo le polemiche il video del Pd con Constantini e Mosaner per il no al referendumIl presidente del Coni: Esterrefatto per una cosa del genere. Protesta anche l'atleta azzurro del curling (ANSA) ... ansa.it

Referendum, il Pd rimuove il video con gli atleti di curling: «Nessuna intenzione di strumentalizzare»Un video postato sui profili social del Pd con gli azzurri del curling Constantini e Mosaner, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina e oro ... msn.com

Video Pd con Constantini e Mosaner per il no al referendum. 'Sbalordito' il presidente del Coni, Buonfiglio #ANSA - facebook.com facebook

Constantini-Mosaner show alle #Olimpiadi, sono belli e tirano le pietre: "Questo bronzo vale più dell’oro" x.com