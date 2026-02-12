Constantini e Mosaner | Nessuna autorizzazione a video Pd sul No al referendum

Il mondo del curling scende in campo, ma non per scelta. Constantini e Mosaner chiariscono che il Pd non ha avuto l’autorizzazione a usare le immagini degli atleti azzurri in un video sul referendum sulla riforma della giustizia. Gli atleti si dissociano e sottolineano di non aver dato il permesso per l’utilizzo delle loro immagini, mettendo in luce una questione di rispetto e autorizzazioni nel mondo dello sport e della politica.

Il Pd usa le immagini degli atleti azzurri del curling per un video sul referendum sulla riforma della giustizia. Poi, dopo la bufera mediatica, rimuove la clip. In mezzo, lo "sgomento" del presidente del Coni Luciano Buonfiglio e la protesta di Stefania Constantini e Amos Mosaner, bronzo nel curling e protagonisti inconsapevoli della vicenda. "Il mio impegno – concludono Constantini e Mosaner – è e rimane esclusivamente sportivo, nel rispetto dei valori olimpici e di tutti coloro che mi seguono e mi sostengono".

Il Movimento 5 Stelle ha chiesto chiarimenti al Partito Democratico dopo aver scoperto che il Pd ha utilizzato immagini di Constantini e Mosaner, atleti italiani di curling, in un video sul referendum sulla riforma della giustizia.

Il Partito Democratico ha pubblicato un video in favore del No al referendum sulla giustizia, con protagonisti Constantini e Mosaner.

