Consegne Amazon i prodotti più venduti ai palermitani? Capsule di caffè rasoi e pastiglie per lavastoviglie

Palermitani e clienti Prime in Italia ricevono i loro ordini sempre più rapidamente. Amazon annuncia che nel 2025 ha consegnato oltre 230 milioni di prodotti, tra cui capsule di caffè, rasoi e pastiglie per lavastoviglie, tutti in giornata o al massimo in un giorno. La consegna veloce si conferma ora come una delle caratteristiche più apprezzate dagli utenti.

Nel 2025 oltre 230 milioni di articoli consegnati in Italia con spedizioni rapide. A Bagheria super richiesto lo shampoo per capelli ricci Amazon.it annuncia di aver garantito ai clienti Prime in Italia "le consegne più veloci di sempre". Nel 2025 sono stati consegnati oltre 230 milioni di prodotti ai clienti Prime in Italia, in giornata o in un giorno. Nello specifico a Palermo i tre prodotti più venduti lo scorso anno sono stati lame di ricambio per rasoio, capsule di caffè compatibili e pastiglie di detersivo per lavastoviglie. A Bagheria invece: brillantante per lavastoviglie; capsule di caffè compatibili e shampoo per capelli ricci.

