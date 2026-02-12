Connubio tra sport e turismo nelle Marche alla Bit di Milano la Regione presenta strategie e grandi eventi

La Regione Marche ha portato a Milano, alla Bit, un focus sul ruolo dello sport come motore di crescita per il turismo e l’economia locale. Durante la fiera, hanno mostrato le strategie e i grandi eventi che intendono sviluppare per attirare più visitatori e valorizzare il territorio.

Tra gli appuntamenti di rilievo ricordati nel corso dell’incontro: la Tirreno-Adriatico, la Champions League di calcio a 5 a Pesaro, preceduta dalla Finale di Coppa Italia ad Ancona, e la tappa del Giro d’Italia a Fermo MILANO - Alla Bit di Milano la Regione Marche ha dedicato uno spazio specifico al valore strategico dello sport come leva di sviluppo turistico, economico e territoriale. «Il binomio tra sport e turismo è essenziale – ha dichiarato l’assessore allo Sport Tiziano Consoli aprendo il panel ‘Nelle Marche lo sport è turismo’ – e le grandi manifestazioni sportive non sono solo appuntamenti agonistici, ma strumenti concreti di attrattività, capaci di valorizzare città, borghi ed eccellenze paesaggistiche della nostra regione».🔗 Leggi su Anconatoday.it

