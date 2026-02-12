Congratulazioni Fede che ritorno | Vonn scrive a Brignone dal letto dell’ospedale

Lindsey Vonn si fa sentire, scrive alla campionessa italiana dal letto dell’ospedale. “Congratulazioni Fede, che ritorno incredibile!” scrive l’ex sciatrice statunitense, dimostrando vicinanza e affetto. Brignone aveva appena conquistato un risultato importante nel superG, e il messaggio di Vonn conferma quanto siano legate dal mondo dello sci.

"Congratulazioni Fede! Che ritorno incredibile!". Nessuno più di Lindsey Vonn in questo momento può comprendere l'emozione di Federica Brignone dopo l'impresa nel superG. La sciatrice statunitense ha infatti dedicato un pensiero sui social alla collega azzurra dopo la medaglia d'oro alle Olimpiadi a meno di 10 mesi dall'infortunio di aprile 2025. Lo ha fatto dal letto dell'ospedale di Treviso, dove al momento è ricoverata e dove ieri si è sottoposta al terzo intervento chirurgico della sua vita. " Ho subito il mio terzo intervento oggi ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa.

