Con le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3, si apre ufficialmente la fase più attesa. I candidati ammessi, che hanno raggiunto il voto minimo, stanno ricevendo le convocazioni e si preparano a sostenere l’esame. La procedura è partita e i partecipanti si mettono in moto, sperando di ottenere un risultato positivo.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR3, prova orale Le convocazioni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE

