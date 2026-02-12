Con le immagini ho ‘vestito’ Cortina

Stefano Savioli ha trasformato le strade di Cortina con le sue immagini. Durante i giochi invernali, le sue fotografie hanno riempito vetrine, cartelloni e cartelli pubblicitari, dando un volto nuovo alla Perla delle Dolomiti. La città si è “ vestita” di immagini grazie al progetto Welcome 2026 Host City.

Si chiama Stefano Savioli ed ha ‘vestito’ Cortina in occasione di questi giochi Olimpici invernali. Le sue immagini hanno occupato ogni strada, via, vetrina e cartellone pubblicitario della Perla delle Dolomiti attraverso il progetto Welcome 2026 Host City. Stefano è un graphic designer di Riccione, ha 49 anni e lo studio in viale Dante. Svolge la professione fin da giovane. Aveva solo 22 anni quando ha iniziato lavorando per le agenzie, prima di mettersi in proprio. Nell’agosto scorso è arrivata una chiamata. "Tramite un amico mi è stato proposto dal Comune di Cortina di creare una serie di immagini per descrivere la località in occasione delle Olimpiadi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

