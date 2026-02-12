con i respingimenti in mare si minano i diritti di tutti silvia albano attacca il ddl migranti

Silvia Albano critica il nuovo disegno di legge sui migranti approvato dal governo. La giudice di Roma si oppone al blocco navale e dice che con queste misure si minano i diritti di tutti. Si è detta molto preoccupata per le conseguenze di questa normativa, che rischia di mettere in discussione il rispetto delle persone in cerca di futuro. Albano ha espresso il suo dissenso in modo chiaro, sottolineando come queste decisioni possano creare più problemi di quanti ne risolvano.

Silvia Albano, giudice del tribunale di Roma e presidente della corrente di sinistra Magistratura democratica, entra a piedi uniti sul disegno di legge sui migranti - che contiene anche il blocco navale momentaneo - che è stato approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. I punti messi in discussione dalla magistrata padovana sono sostanzialmente due: “Le norme interne devono fare i conti con la Costituzione e con le carte sovranazionali, che prevalgono sulla legge ordinaria”. E poi. “L'umanità non è buonismo, ma è codificata dai doveri di solidarietà sociale garantiti dalla Carta”, dichiara in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Stampa”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ad Atreju si è svolto un dibattito molto atteso sulla separazione delle carriere dei magistrati, con interventi di Nordio e Silvia Albano di Magistratura democratica.

