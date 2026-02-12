Con 1.400 euro a Milano non si sopravvive Ora sono in disoccupazione | cosa significa fare il ricercatore oggi

A Milano, i ricercatori denunciano che con 1.400 euro al mese non si riesce a vivere. Ora alcuni di loro sono in disoccupazione, e la situazione si fa ancora più complicata. Nonostante l’eccellenza del loro lavoro, la precarietà resta il problema principale. La loro quotidianità è fatta di contratti a termine e incertezze, che rendono difficile programmare il futuro. La crisi si fa sentire anche in ambito universitario e ospedaliero, dove la passione per la ricerca si scontra con una realtà fatta di stipendi troppo bassi.

Nelle università e nei poli sanitari dedicati alla ricerca esistono migliaia di professionisti che lavorano senza tutele. Mancano fondi e dopo il Pnrr la situazione potrebbe peggiorare ancora di più. Per molti scienziati a Milano non c'è futuro. A Dossier le loro storie Ci sono due cose che accomunano i ricercatori delle università di Milano e di alcuni degli ospedali più famosi del paese: l’eccellenza e la precarietà. Si sopravvive per anni con rinnovi annuali e biennali. A volte con compensi molto bassi, nonostante si portino avanti progetti fondamentali per l’innovazione, la cultura e la salute.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Alfonso Signorini ha annunciato la sua autosospensione da Mediaset, una decisione che ha suscitato molte discussioni.

Si fa strada un’ipotesi curiosa sulla scena dello sci a Milano-Cortina.

Anziano indigente chiede se può avere pensione sociale: ha diritto a 1.400 euro mensili e 106mila euro di arretratiLe persone spesso non sono a conoscenza dei propri diritti, è una condizione molto più frequente di quanto si immagini spiegano dal Patronato ... fanpage.it

Credeva di avere diritto solo all’assegno di inclusione: scopre una pensione da 1.400 euroPensione, 75enne di Genova recupera 106 mila euro di arretrati e ottiene 1.400 euro al mese grazie ai contributi marinari ritrovati. blogsicilia.it

