Con 1.400 euro a Milano non si sopravvive Ora sono in disoccupazione | cosa significa fare il ricercatore oggi

A Milano, i ricercatori denunciano che con 1.400 euro al mese non si riesce a vivere. Ora alcuni di loro sono in disoccupazione, e la situazione si fa ancora più complicata. Nonostante l’eccellenza del loro lavoro, la precarietà resta il problema principale. La loro quotidianità è fatta di contratti a termine e incertezze, che rendono difficile programmare il futuro. La crisi si fa sentire anche in ambito universitario e ospedaliero, dove la passione per la ricerca si scontra con una realtà fatta di stipendi troppo bassi.
Nelle università e nei poli sanitari dedicati alla ricerca esistono migliaia di professionisti che lavorano senza tutele. Mancano fondi e dopo il Pnrr la situazione potrebbe peggiorare ancora di più. Per molti scienziati a Milano non c'è futuro. A Dossier le loro storie Ci sono due cose che accomunano i ricercatori delle università di Milano e di alcuni degli ospedali più famosi del paese: l’eccellenza e la precarietà. Si sopravvive per anni con rinnovi annuali e biennali. A volte con compensi molto bassi, nonostante si portino avanti progetti fondamentali per l’innovazione, la cultura e la salute.🔗 Leggi su Milanotoday.it
