Comunicato Stampa | Terza commissione | via libera all' abbinamento di due progetti di legge

La terza commissione ha approvato all’unanimità l’abbinamento di due progetti di legge. La decisione è stata presa durante la riunione di oggi, dove tutti i presenti hanno votato a favore. Ora i due progetti passeranno alla fase successiva, senza modifiche o opposizioni.

Al terzo punto all'ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole, all'unanimità dei presenti, in merito all'abbinamento del Progetto di legge regionale n. 11 d'iniziativa del consigliere Marcato "Disciplina dell'attività di commercio nella Regione del Veneto" e del Progetto di legge regionale n. 19 d'iniziativa dei consiglieri Ostanel, Cunegato, Galeano e altri "Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"". In sintesi, si conferma il percorso di sostegno alle imprese già intrapreso, dalla Regione, e si provvede ad un intervento di razionalizzazione normativa al fine di contribuire ad una maggiore competitività e sviluppo del sistema commerciale veneto in tutte le sue forme.

