Comunicato Stampa | Sede Rai del Veneto

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ha espresso preoccupazione sulla possibile vendita della storica sede Rai nel Veneto. Zaia ha sottolineato che questa mossa potrebbe portare a un trasferimento dei giornalisti dalla città storica alla terraferma, creando tensioni tra le istituzioni e i lavoratori. La questione ha già acceso i riflettori sulla tutela del patrimonio e sull’impatto sul lavoro giornalistico regionale.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, intervenendo sulla possibile vendita da parte della Rai della storica sede della testata giornalistica regionale e sul trasferimento dei giornalisti dalla città storica alla terraferma. "Palazzo Labia non è un edificio qualunque: è un luogo simbolico, riconoscibile, dove per decenni l'informazione regionale e la produzione culturale della Rai si sono intrecciate con l'immagine di Venezia e del Veneto. Spostare redazione, giornalisti e attività produttive fuori dal centro storico significherebbe indebolire il legame tra il servizio pubblico e il suo territorio di riferimento, proprio mentre ai cittadini serve un'informazione capillare, credibile, vicina.

