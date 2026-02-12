Comunicare l’Europa dalle istituzioni comunitarie al ruolo degli Europe Direct

Sestri Levante apre un nuovo centro di informazione dedicato all’Unione Europea. Il Comune ha annunciato l’installazione di un polo che servirà a migliorare la comunicazione tra le istituzioni comunitarie e i cittadini. Il centro sarà operativo nelle prossime settimane e punta a facilitare l’accesso alle informazioni sull’Europa, coinvolgendo anche gli europe direct.

Sestri Levante: Un Nuovo Polo per la Comunicazione Europea e il Dialogo con i Cittadini. Sestri Levante si prepara ad accogliere un nuovo centro di informazione dedicato all'Unione Europea. Domani, 13 febbraio 2026, nel suggestivo Convento dell'Annunziata nella Baia del Silenzio, verrà inaugurato Europe Direct Tigullio, un punto di riferimento per diffondere conoscenza sulle politiche comunitarie e favorire una maggiore partecipazione civica nel territorio. Un Centro per Colmare il Divario tra Bruxelles e i Territori. L'iniziativa risponde alla crescente necessità di rendere l'Unione Europea più accessibile e comprensibile ai cittadini.

