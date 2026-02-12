Comune di Terni Bandecchi revolution | le indiscrezioni dal conclave di Palazzo Bazzani

Questa mattina a Palazzo Bazzani si è tenuto un incontro tra i consiglieri di maggioranza di Alternativa popolare. Sono arrivati a gruppi, alcuni in ritardo, e si sono riuniti al secondo piano. La riunione, di cui si parla da giorni, riguarda le prossime mosse del Comune di Terni e il futuro politico del sindaco Bandecchi, che ha definito tutto una “revolution”. La curiosità cresce tra i presenti e gli osservatori, ma ancora non si conoscono i dettagli di quello che si è detto.

Azzerata la giunta municipale, il sindaco chiama a raccolta i consiglieri di maggioranza di Alternativa popolare: dieci giorni per la nuova squadra di governo. Chi sale e chi scende, il "borsino" dei nomi I consiglieri comunali della maggioranza di Alternativa popolare sono arrivati alla spicciolata, salendo al secondo piano di Palazzo Bazzani. E l'impressione è che neanche l'oro si aspettavano uno "tsunami" di questa portata: giunta comunale azzerata e tutti in "conclave" per disegnare i contorni della nuova squadra di governo. Ne è rimasto soltanto uno, Stefano Bandecchi. Gli altri, tutti a casa. Aria di crisi al Comune di Terni, il sindaco Stefano Bandecchi porta tutta la giunta in conclave Questa mattina a Terni il sindaco Stefano Bandecchi ha convocato tutta la giunta in un incontro a porte chiuse. Terni, Claudio Fiorelli e M5S Terni: "Due mesi di città paralizzata per un risultato vergognoso. Ora Stefano Bandecchi torni a occuparsi di Terni" Protezione civile, allerta gialla per il vento; Nessuna caciara. Sul nuovo Santa Maria facciamo gli interessi di Terni; Teatrino in Regione per l'ospedale di Terni: le urla di Bandecchi davanti a Proietti; I conti del Comune di Terni nelle mani del sindaco di Polino: scontro Pd-Bandecchi. Rivoluzione Bandecchi a Terni: «Via tutti gli assessori, nuova giunta in dieci giorni» Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi rivoluziona la propria giunta. Un taglio netto: fuori tutti gli assessori dalla mezzanotte di oggi. Ad annunciarlo, dopo i tanti rumor ... Terni, Bandecchi rivoluziona la giunta. Out tutti gli assessori: «Cambio nell'interesse della città» Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi rivoluziona la propria giunta. Un taglio netto: fuori tutti gli assessori dalla mezzanotte di oggi. Ad annunciarlo, dopo i tanti rumor ... Il provvedimento di Palazzo Bazzani dopo la frana che si è verificata nel pomeriggio di ieri, 6 febbraio, rimarrà in vigore "fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e viabilità"

