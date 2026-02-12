Comune contro l' Arneo | presentato ricorso per l' ingiunzione di pagamento

Il Comune di San Michele Salentino ha deciso di fare causa all’Arneo. Ieri, la Giunta ha approvato una delibera che affida a un avvocato il compito di presentare un ricorso contro l’ingiunzione di pagamento arrivata dall’ente. La decisione arriva dopo che i vertici del Comune hanno valutato la questione e hanno scelto di tutelare gli interessi del paese. Nei prossimi giorni, si attendono sviluppi sulla disputa legale.

Si fonda sul principio del beneficio, secondo il quale il tributo di bonifica è legittimo esclusivamente qualora l'immobile tragga un vantaggio diretto e specifico dalle opere realizzate dal Consorzio L'incarico è stato affidato all'avvocato Bruno Maviglia del Foro di Lecce che ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l'attività a titolo gratuito. Il Comune ricorda che, con precedenti atti del Consiglio comunale, aveva già richiesto la riperimetrazione dei terreni ricadenti nell'agro di San Michele Salentino, con l'esclusione degli stessi dall'obbligo contributivo in quanto non interessati da opere idrauliche.

