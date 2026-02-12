Como investito un giovane in via Gallio | pioggia e traffico tra le possibili cause indagini in corso sulla dinamica

Questa mattina a Como, un giovane è stato investito in via Gallio. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. La pioggia e il traffico intenso sono tra le ipotesi più probabili, ma servono ancora chiarimenti. La zona è stata isolata per gli accertamenti, e il ragazzo è stato trasportato in ospedale in condizioni da valutare. La paura per la sicurezza in città si fa sentire, mentre proseguono le indagini.

Como, Pedone Investito in Via Gallio: Dinamica da Chiarire, Cresce la Preoccupazione per la Sicurezza Urbana. Un giovane di 27 anni è stato investito da un veicolo in via Gallio a Como giovedì mattina, poco dopo le 8. L’incidente è avvenuto in una zona trafficata del centro città, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei pedoni e sulla necessità di interventi per migliorare la viabilità. Sul posto è intervenuta la Croce Azzurra di Como, che ha prestato le prime cure al ferito. Dinamica dell’Incidente e Intervento dei Soccorsi. L’allarme è scattato in un momento di intenso traffico mattutino, quando via Gallio era percorsa da pendolari e residenti.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

