Como-Fiorentina venticinquesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Como e Fiorentina si gioca oggi, nella venticinquesima giornata di Serie A 20252026. I padroni di casa cercano punti per avvicinarsi alle posizioni europee, mentre gli ospiti vogliono uscire dalla zona retrocessione. La sfida promette emozioni e battaglie in campo, con le due squadre che si giocano molto.

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I lariani mirano a rafforzare le proprie ambizioni europee, mentre gli ospiti lottare per sfuggire alla zona retrocessione. Como-Fiorentina si giocherà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Sinigaglia. COMO-FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani sono in grande forma, sia in campionato che in Coppa Italia, Nella competizione nazionale è arrivata la qualificazione alla semifinale ai danni del Napoli, mentre in Serie A la squadra di Fabregas sta avendo un rendimento costante, con il sesto posto a quota 41 punti, ed una partita in meno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

