Commercio il Pd attacca il sindaco e la giunta
Il Partito Democratico attacca senza mezzi termini il sindaco e la giunta di Spezia, accusandoli di non aver messo in atto politiche concrete per sostenere il commercio locale. La polemica nasce dopo le critiche ricevute riguardo alla gestione del settore, che viene considerata insufficiente e poco efficace. I democratici chiedono interventi più decisi per rilanciare le attività commerciali della città.
"Non ci meravigliano i giudizi negativi in merito all’assenza di politiche di sostegno al commercio spezzino da parte dell’amministrazione Peracchini. Nove anni contraddistinti da scelte sbagliate fortemente penalizzanti per la categoria, come l’aumento della tassazione sull’occupazione del suolo pubblico, la chiusura del traffico in centro alle auto euro 4 senza potenziamento di trasporti alternativi, o da totale passività, come il mancato aggiornamento dell’atto di Intesa con Regione Liguria che oggi sostituisce il Piano del Commercio, per incentivare una rete variegata, o alla mancata introduzione di un piano di massima occupabilità del suolo pubblico finalizzato a dare omogeneità ed equilibrio ai diversi esercizi commerciali". 🔗 Leggi su Lanazione.it
