Commerciante rapinato al Nicolosi prova a inseguire il malvivente ma viene spintonato

Un commerciante è stato rapinato nel quartiere Nicolosi. Dopo aver subito il colpo, ha provato a inseguire il malvivente, ma quest’ultimo lo ha spintonato e lui è caduto a terra. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per raccogliere testimonianze e cercare di rintracciare il rapinatore.

L'uomo aveva lasciato nel furgone il borsello con 2mila euro all'interno. Indagini in corso dei carabinieri per rintracciare il rapinatore Rapinato al quartiere Nicolosi, si è messo all'inseguimento del malvivente, ma è stato spintonato ed è finito a terra. Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, a Latina. In via Corridoni i carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione arrivata da un 30enne di origine bengalese, residente nel capoluogo, che poco prima era stato appunto derubato. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva parcheggiato il suo furgone ed era sceso dal mezzo lasciandolo aperto.🔗 Leggi su Latinatoday.it

