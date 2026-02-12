Come ti senti? Il riscatto sociale delle periferie inizia a scuola Così l’alleanza tra prof famiglie e alunni sta cambiando Librino – Il video

A Librino, quartiere tra i più difficili di Catania, la scuola diventa il punto di partenza per un nuovo riscatto sociale. In questi giorni, genitori, insegnanti e studenti lavorano insieme per cambiare il volto del quartiere, affrontando le sfide quotidiane con progetti e iniziative. Un tassista, per esempio, racconta come il quartiere venga spesso giudicato male, ma in realtà qui si sta cercando di costruire un futuro diverso, partendo dalla scuola. La domanda ricorrente tra i passanti rimane:

«Dove vi porto?», chiede il tassista. «A Librino ». «E che ci andate a fare in quel posto?». Tutti la stessa domanda. «Quel luogo è stato abbandonato anche da Dio». Quel luogo si trova alle porte di Catania, e ospita circa 80 mila persone. Una grande periferia, per molti sinonimo di criminalità, spaccio e marginalizzazione, progettata a metà anni ’60 dal famoso architetto giapponese Kenz? Tange. Era stata concepita per essere una vera e propria città satellite, autonoma e metropolitana. La storia è andata diversamente. A causa di ritardi, abbandoni e tagli politici, Librino si è sviluppato solo parzialmente e in modo caotico.🔗 Leggi su Open.online

Un nuovo progetto punta a riqualificare il quartiere di San Pio a Bari.

