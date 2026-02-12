Vladyslav Heraskevych non potrà più partecipare ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di revocargli l’accredito, togliendogli il ruolo di portabandiera durante la cerimonia di apertura. La decisione è arrivata dopo una valutazione delle sue azioni, senza però entrare nei dettagli. Ora, l’atleta ucraino di 27 anni si trova fuori dai giochi, senza possibilità di rimediare.

AGI - Vladyslav Heraskevych non è più accreditato ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha tecnicamente revocato l'accredito all' atleta di 27 anni dello skeleton e portabandiera dell'Ucraina alla cerimonia di apertura. Il CIO aveva chiesto a Heraskevych, originario di Kiev, di cercare un modo più rispettoso nel suo desiderio di ricordare i suoi colleghi atleti che avevano perso la vita a seguito dell' invasione russa in Ucraina. Il CIO non contestava il messaggio ma il modo in cui voleva esprimerlo. Il casco di Heraskevych . Heraskevych voleva gareggiare con un casco con raffigurati una ventina di volti tra atleti e tecnici morti nel conflitto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Come si è arrivati alla squalifica di Heraskevych

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Questa mattina il Cio ha squalificato il pilota ucraino Vladyslav Heraskevych.

Durante le Olimpiadi di Parigi, il CIO ha squalificato il giovane atleta ucraino Heraskevych.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: ROJAVA: COSA PREVEDE IL CESSATE IL FUOCO TRA AMMINISTRAZIONE AUTONOMA E DAMASCO? COME CI SI È ARRIVATI?; Stellantis, non solo elettrico: dai modelli alle piattaforme, ecco come si è arrivati ai danni miliardari | Quattroruote.it; Svolta Yildiz, il rinnovo Juve è imminente! Come si è arrivati alla mossa decisiva; Mieloma multiplo in prima recidiva, possibile early access alle triplette a base di belantamab approvate da Ema.

I familiari delle vittime di Crans Montana aggrediscono i Moretti all'arrivo all'interrogatorioGli indagati, proprietari del locale Le Constellation a Crans Montana, sono arrivati scortati dalla polizia per l'interrogatorio. Urla e accuse dai familiari: 'Avete pagato 200 mila franchi ed è finit ... ansa.it

Crans Montana, Moretti aggrediti dai familiari delle vittime: Come fate a respirareScene tumultuose davanti alla procura di Sion, in Svizzera, all'arrivo dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del locale 'Le Constellation' di Crans-Montana in cui si è sviluppato l'ince ... msn.com

ULTIM’ORA Heraskevych squalificato dalle Olimpiadi - facebook.com facebook