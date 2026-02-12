Come si diventa traditori in fretta

Da today.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da uomo deciso, con una carriera in ambiti internazionali, a traditore e anche “cretino”: questa la parabola di un personaggio che in poco tempo ha cambiato volto, lasciando tutti a chiedersi cosa abbia portato a questa svolta improvvisa.

Da uomo tutto d’un pezzo che ha operato in delicati contesti internazionali a traditore e, persino “cretino”. Il quadro del generale Roberto Vannacci è stato subito rimosso dall’album di famiglia del centrodestra. Era il jolly della Lega, ora è il reprobo, il reietto, pronto a essere osannato dalla sinistra. I giornali d’area gli hanno già tolto più di una stelletta militare e fanno la tara alla sua forza: “nei sondaggi vale Soumahoro”, scrive ad esempio “Il Giornale”. Esiste un accostamento più ingeneroso per l’italico generale? Chissà se la sua lunga esperienza nelle forze speciali gli sarà utile per contrastare il fuoco amico.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Come Traditori

Oggi Fiorentina-Juventus si vede gratis, ma devi fare in fretta

Ha fretta di nascere, a Castelnovo Sotto papà si trasforma in ostetrico

A Castelnovo Sotto, il piccolo Omar è nato prematuramente, prima che i genitori potessero raggiungere l’ospedale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Come Traditori

Argomenti discussi: Guerra tra chatbot al Super Bowl 2026, Claude attacca ChatGPT: Traditori, metteranno pubblicità dove non ve l'aspettate; Tensione in Lega | guai a essere gentili con i traditori vannacciani.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.