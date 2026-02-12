Un bacio può durare un attimo o sembrare infinito. È quel gesto che ferma tutto, anche solo per un secondo. Scrittori, poeti e artisti lo hanno raccontato in parole che restano impresse. È un momento breve, ma ricco di emozioni, di silenzi e di promesse non dette.

C’è un momento, spesso brevissimo, in cui tutto si ferma: è quello di un bacio. Un gesto semplice eppure carico di promesse, silenzi, vertigini. Nei secoli, poeti, scrittori, artisti e cantautori hanno provato a raccontarlo con le parole, trasformandolo in metafora dell’amore, del desiderio e dell’eternità. Perché un bacio, quando è vero, dice sempre molto più di quanto si riesca a spiegare. Che sia rubato, sognato o ricordato, il bacio continua a essere il gesto più raccontato dell’amore. Perché, come scriveva qualcuno, in un bacio c’è sempre una storia intera. E per ricordarlo, a noi stessi o a qualcuno che amiamo, ecco le frasi sul bacio più belle di sempre. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Come scrittori, poeti, artisti e cantautori hanno raccontato quel momento in cui tutto si ferma. Con parole indimenticabili

Approfondimenti su Scrittori Poeti

Andrea Delogu ha recentemente condiviso un momento di grande emozione, affermando che qualcosa tra lei e Nikita Perotti è cambiato profondamente e spera che questa svolta sia duratura.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Scrittori Poeti

Argomenti discussi: Siena tra sogno e realtà. Alfredo Franchi presenta il suo libro alla Biblioteca degli Intronati; Shirin Neshat: 'Difficile vedere da lontano ciò che accade in Iran'; Capri, Ischia, Procida: le perle di Napoli con gli echi letterari; San Valentino… Innamorati a Camogli, l’inno all’amore della città da quasi quarant’anni.

Poeti e artisti ricordano Roffo. L’attimo fuggente di Ronchi nel salotto dei libri nascostiSono molti poeti, artisti e amici a ricordare Umberto Roffo, poeta e scrittore, editore di Memoranda edizioni, venuto a mancare gli ultimi giorni di dicembre del 2020. Aveva fondato il Salotto ... lanazione.it

Rilanciare la canzone romana: nasce un cenacolo per scrittori, poeti, musicistiSarà un centro culturale aperto a tutti coloro che amano la canzone romana , che vogliono riscoprire le origini di questa specialità canora. E così, Elena Bonelli, artista poliedrica, che ha portato ... rainews.it

Nasce "Lett(erat)ure Eretiche. Autori che scardinano le regole", la nuova rassegna del Comitato Dante Alighieri Catanzaro dedicata agli scrittori e ai poeti che hanno scelto di andare controcorrente. Un ciclo di incontri, aperto a tutti, dedicato alle forme di disse - facebook.com facebook