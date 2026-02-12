Come scrittori poeti artisti e cantautori hanno raccontato quel momento in cui tutto si ferma Con parole indimenticabili
Un bacio può durare un attimo o sembrare infinito. È quel gesto che ferma tutto, anche solo per un secondo. Scrittori, poeti e artisti lo hanno raccontato in parole che restano impresse. È un momento breve, ma ricco di emozioni, di silenzi e di promesse non dette.
C’è un momento, spesso brevissimo, in cui tutto si ferma: è quello di un bacio. Un gesto semplice eppure carico di promesse, silenzi, vertigini. Nei secoli, poeti, scrittori, artisti e cantautori hanno provato a raccontarlo con le parole, trasformandolo in metafora dell’amore, del desiderio e dell’eternità. Perché un bacio, quando è vero, dice sempre molto più di quanto si riesca a spiegare. Che sia rubato, sognato o ricordato, il bacio continua a essere il gesto più raccontato dell’amore. Perché, come scriveva qualcuno, in un bacio c’è sempre una storia intera. E per ricordarlo, a noi stessi o a qualcuno che amiamo, ecco le frasi sul bacio più belle di sempre. 🔗 Leggi su Amica.it
