Come sarà il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron | si terrà in Italia con centinaia di ospiti

La coppia formata da Damiano David e Dove Cameron ha scelto l’Italia per il loro matrimonio, che dovrebbe tenersi entro la fine del 2026. Si parla di una cerimonia con centinaia di ospiti, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali sulla location. Le voci indicano che i due vogliono organizzare tutto in modo semplice e intimo, anche se non mancheranno occasioni di festa con amici e parenti. I fan sono già in fermento per scoprire come sarà il grande giorno.

Cameron ha annunciato che il matrimonio con Damiano David si farà in Italia.

Damiano David, frontman dei Maneskin, ha recentemente annunciato il suo matrimonio, dopo aver ricevuto una proposta di matrimonio da Dove Cameron.

