Come la Fiamma Olimpica ha acceso l’entusiasmo di Milano

Questa mattina Milano ha vissuto un momento speciale con l’accensione della Fiamma Olimpica. La cerimonia si è svolta in grande stile, attirando centinaia di persone lungo il percorso. La fiamma è stata portata in giro per le strade, tra applausi e entusiasmo, prima di arrivare in piazza Duomo. È il simbolo che il 2026 sarà un anno importante per l’Italia, che torna a ospitare le Olimpiadi Invernali a Milano e Cortina, a vent’anni dalla prima volta a Torino.

Migliaia di persone hanno celebrato l'arrivo della Fiamma Olimpica a Milano, tra musica, sport e condivisione per un evento indimenticabile Il 2026 è un anno storico per l'Italia, che è tornata ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali a Milano Cortina, vent'anni dopo l’esperienza di Torino 2006.? Un evento che rappresenta un'occasione unica per celebrare i valori di inclusione, unità e condivisione che accomunano il Movimento Olimpico e Coca-Cola. Il percorso della Fiamma Olimpica, iniziato presso Roma, ha attraversato tutte le 20 regioni italiane, dove 10.001 tedofori si sono fatti portatori di un potente messaggio di inclusione, promuovendo i valori tradizionali dello sport di unità e condivisione.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Fiamma Olimpica

L'accensione della Fiamma Olimpica ha acceso l'entusiasmo di Roma e del nostro Paese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La Fiamma Olimpica in Piazza Duomo a Milano

Ultime notizie su Fiamma Olimpica

Argomenti discussi: L'anteprima della 58ma tappa della Fiamma Olimpica: dalla Brianza a Como; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: l'etoile Manni accende il braciere in Duomo - Sunghoon tedoforo alle Olimpiadi: Prima di essere un idol del kpop, sono stato un atleta (Video); Fiamma olimpica a Milano: il percorso, gli orari e le strade chiuse; Il viaggio della Fiamma Olimpica fino a Como.

Che cos’è la fiamma olimpica e perché è così specialeLa fiamma olimpica uno dei simboli più riconoscibili dei Giochi Olimpici e unisc popoli diversi attorno agli stessi valori ... focusjunior.it

Torcia olimpica, cos'è e come funziona: dall'antica Grecia a Milano Cortina, la storia di uno dei simboli dei GiochiLa torcia olimpica non è solo un oggetto: è uno dei simboli più riconoscibili e potenti dello spirito olimpico. Rappresenta la continuità tra l'antica Grecia e ... ilmessaggero.it

Arco della Pace Fiamma Olimpica Milano Cortina - facebook.com facebook

Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 Tutte le modifiche alla viabilita’ per giovedi’ 22 gennaio - sh.comune.treviso.it/wO4fhkRa x.com