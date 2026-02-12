Come fate a respirare Moretti aggrediti dai familiari delle vittime

Scene di tensione questa mattina davanti alla procura di Sion, in Svizzera. I familiari delle vittime dell’incendio di Capodanno, in cui sono morte 41 persone, hanno affrontato i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale ‘Le Constellation’ di Crans-Montana. La polizia ha dovuto intervenire per calmare gli animi, mentre i familiari chiedevano risposte e giustizia. La situazione resta molto delicata e il clima è ancora acceso.

Scene tumultuose davanti alla procura di Sion, in Svizzera, all'arrivo dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del locale 'Le Constellation' di Crans-Montana in cui si è sviluppato l'incendio di Capodanno in cui sono morte 41 persone. Il giornale svizzero Blick riporta che, al loro arrivo per un nuovo interrogatorio, diversi parenti delle vittime si sono precipitati verso i due gridando "Avete ucciso i nostri figli". Secondo il quotidiano, la coppia è riuscita a entrare nell'edificio solo sotto la protezione della polizia e in seguito i parenti hanno lasciato l'area. In un video pubblicato sul sito di Blick si sente la voce disperata di una donna che urla: "Dov'è mio figlio?", "pagherete caro, assassini".

