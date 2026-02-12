Come fa Klaebo a correre sugli sci | un trucco illegale lo ha reso imbattibile alle Olimpiadi

Klaebo ha sorpreso tutti alle Olimpiadi con un modo di sciare che ha lasciato a bocca aperta. Durante le gare, il campione norvegese ha mostrato una potenza impressionante in salita, raggiungendo i 18,4 kmh. Molti si sono chiesti come facesse a correre così, e ora circolano voci su un possibile trucco “illegale” che potrebbe avergli dato un vantaggio decisivo.

Il campione norvegese è diventato virale per la sua andatura: ha offerto uno spettacolo di potenza esplosiva in salita, raggiungendo una velocità di 18,4 kmh. Qual è il suo segreto?.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Klaebo Sci Klaebo è disperato, alle Olimpiadi la connessione a internet è pessima: “Pagherei per ripararla” Klaebo si sfoga in diretta, ormai stanco della connessione internet pessima durante le Olimpiadi. Dominik Paris, il giallo dello sci perso alle Olimpiadi: “Non riesco a spiegarmi come sia successo” Dominik Paris si trova ancora a cercare risposte dopo la disavventura alle Olimpiadi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Klaebo Sci Argomenti discussi: La caccia al record di Klaebo è partita con l’oro nello skiathlon; Klaebo scontento dell'alloggio: Connessione lenta per i miei videogiochi; Klaebo domina nello skiathlon e prosegue la striscia d’oro. Italiani indietro: Sciolina sbagliata; Chi sono gli atleti cannibali di Milano-Cortina: da Klaebo a Bjorgen e Eileen Gu, gli accumulatori di medaglie. Milano Cortina: Klaebo ali ai piedi, Pellegrino cede al reJohannes Klaebo, il signore degli sci stretti, ha conquistato la sua seconda medaglia d'oro dell'olimpiade Milano Cortina nella sprint a tecnica classica di fondo, la settima in carriera, con l'obie ... ansa.it Videogame, record, soldi e manite: da Klaebo a Friedrich e Gu, chi sono i cannibali dei GiochiKlaebo, allenamento e videogame. Tobi&Tobi promettono spettacolo. La ricca Gu per il record dei record ... msn.com Milano Cortina: Klaebo ali ai piedi, Pellegrino cede al re. L'azzurro 'chiudo il mio ciclo olimpico nelle sprint con altra semifinale' #ANSA - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.