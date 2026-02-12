Come è andato l’esordio di Jakirovic con la maglia dell’Inter Primavera

Jakirovic ha fatto il suo debutto con l’Inter Primavera nella partita di Coppa Italia contro la Juventus. Ha preso parte alla sfida e ha mostrato già alcuni sprazzi di movimento e determinazione. La partita è stata combattuta, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio ritmo. L’esordio del giovane non è passato inosservato, anche se c’è ancora molto da lavorare. I tifosi nerazzurri aspettano di vedere come si svilupperà il suo percorso tra i giovani promesse del settore giovanile.

La sfida di Coppa Italia Primavera tra Juventus e Inter non è stata soltanto un classico del calcio giovanile italiano, ma anche un’occasione preziosa per osservare da vicino i nuovi talenti del vivaio nerazzurro. Tra i volti più attesi c’era Leon Jakirovic, difensore centrale arrivato a gennaio dalla Dinamo Zagabria, che ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia dell’Inter. Insieme a lui ha trovato spazio anche Amadou Konteh, altro prospetto su cui il club punta con convinzione. Una decina di minuta per Jakirovic. Nel corso del secondo tempo, il tecnico della Primavera Benito Carbone ha deciso di inserire Jakirovic al 79’, richiamando in panchina Lamberto Peletti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Approfondimenti su Inter Primavera Palacios Inter, esordio per il difensore con la maglia dell’Estudiantes! Ecco com’è andata Questa mattina Palacios ha fatto il suo debutto con la maglia dell’Estudiantes. Asllani Besiktas, esordio shock per l’ex Inter: espulsione diretta alla prima con la nuova maglia Il debutto di Asllani con il Besiktas si trasforma in un disastro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Inter Primavera Argomenti discussi: Di Lorenzo, come è andato l'intervento. Il capitano sui social: Non tutti sanno una cosa; Italia bronzo nel Pattinaggio di figura a squadre a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Hot maglia tonali Top Sellers Newcastle come e andato l esordio di Tonali; Algoritmi, paura e consenso: la rete che ci ruba il futuro. Com’è andato davvero l’incontro tra Macron e Xi?La missione del presidente francese in Cina non ha risolto le divergenze profonde con Pechino, ma conferma come Parigi consideri il Dragone un interlocutore inevitabile. Dujiangyan si trova alle porte ... lettera43.it Come è andato l'esordio di Issiaka Kamate con l'InterIl classe 2004 fa il suo debutto, da titolare, con la prima squadra dell'Inter: come è andata la prima di Kamate. msn.com Ieri la Juventus Primavera ha affrontato l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia vincendo con un netto 3-0. A prendersi la scena però è stato Francesco Leoni, con un gol della madonna da centrocampo. Non male a due giorni da Inter-Juventus VIDEO nel pr - facebook.com facebook Coppa Italia Primavera, Inter-Juventus 0-3: bianconeri in semifinale #SkySport x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.