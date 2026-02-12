come ci giudicano i turisti la nostra cucina spopola ma sul resto non brilliamo

I turisti apprezzano la cucina umbra, che continua a conquistare i visitatori. Ma sul resto, come servizi e strutture, l’Umbria mostra ancora dei ritardi. La regione registra una crescita costante di visitatori, ma non basta: molti si lamentano di alcune carenze e di un’offerta ancora da perfezionare. La domanda ora è: come può migliorare davvero per competere con altre mete italiane?

Nel grande mare del turismo italiano, l’Umbria nonostante la crescita continua di numeri, pare abbia dei margini di miglioramento ancora piuttosto ampi. A dirlo è il Regional Tourism Reputation Index 2025 di Demoskopika, che misura la “reputazione” delle regioni sul web, tra appeal sui social, ricerche online e recensioni di ristoranti, hotel e attrazioni culturali. Graduatoria che arriva proprio nella settimana della Bit di Milano e che quindi è un ulteriore stimolo alla riflessione. Nella classifica generale che mette insieme i parametri citati, l’Umbria perde qualche punto rispetto all’anno scorso e si piazza al sedicesimo posto (su venti regioni) con 97,4 punti ma distante dalla leader Toscana che è prima e vola a 113,5 punti, seguita de Trentino e Sicilia, con i cugini marchigiani noni con oltre 100 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

