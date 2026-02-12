Com' è che le borse di Louis Vuitton non passano mai di moda dopo 130 anni

Da oltre 130 anni, le borse Louis Vuitton sono un’icona di stile che non passa mai di moda. Si vedono ovunque, tra le mani di giovani e meno giovani, su borse di ogni forma e dimensione, ma anche su trolley, zaini, portafogli, scarpe e tessuti. Un successo che resiste al tempo e alle mode, diventando un vero e proprio simbolo di eleganza e praticità.

Monogram di Louis Vuitton è uno dei simboli più riconoscibili, desiderati, imitati e copiati della moda: storia e analisi di due iniziali diventate icona LV, LV ovunque: su borse di ogni forma e grandezza, su trolley e zaini, su portafogli, scarpe, tessuti. Com'è che le iniziali di un signore francese di nome Louis Vuitton nato più di duecento anni fa, proposte a ripetizione su una tela dal disegno ormai distintivo, siano tanto desiderate e indossate da gente di ogni latitudine, c'è chiederselo. Ed è una considerazione che avanza in questo tempo, perché proprio in questo tempo di 130 anni fa (era il 1896) quel monogramma veniva ideato, ragionato e prodotto.🔗 Leggi su Today.it

Nel 2026, Louis Vuitton celebra i 130 anni del suo iconico Monogram, un simbolo che ha segnato la storia della Maison.

Louis Vuitton, fondato nel 1856 da Georges Vuitton, ha fatto del suo Monogram un’icona riconoscibile in tutto il mondo.

