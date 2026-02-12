Com' è cambiato in peggio il ruolo dei genitori nell' era digitale
Negli ultimi anni si sono visti cambiamenti evidenti nel modo in cui i genitori seguono i figli, specialmente con l’avvento della tecnologia. I bambini passano più tempo davanti a schermi e meno all’aperto, mentre i genitori sembrano più preoccupati di controllare che di coinvolgere i figli in attività reali. La scomparsa di giovani in storie recenti, come quella del film
La figura genitoriale viene sempre più delegata ai dispositivi digitali. "Monitoriamo i nostri figli senza dedicargli tempo", spiega a Today.it il pedagogista Stefano Coquinati Nel romanzo "Il dolce domani" (1991), l'autore Russel Banks si chiede in modo implicito: che fine hanno fatto i bambini? Lo stesso interrogativo riecheggia nel thriller "Weapons" di Zach Cregger, uscito nelle sale lo scorso anno: qui 17 giovanissimi di una piccola città svaniscono all'improvviso. Dalla fantasia alla realtà, dove invece sempre più madri e padri "scompaiono", delegando il proprio ruolo ai dispositivi digitali.🔗 Leggi su Today.it
