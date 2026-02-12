Come cambia il servizio dei trasporti di Atb e Teb per il Carnevale

Durante il Carnevale, i trasporti pubblici di Atb e Teb cambiano orario. Le linee Atb funzioneranno come di sabato, senza le corse dedicate agli studenti, mentre le funicolari manterranno l’orario normale. La sospensione delle lezioni il 16 e 17 febbraio porta a queste modifiche temporanee, pensate per adattarsi alle esigenze di quel periodo.

In occasione del Carnevale e della sospensione delle lezioni scolastiche di lunedì 16 e martedì 17 febbraio, le linee Atb circoleranno con orario del sabato senza corse scolastiche, mentre le funicolari seguiranno il regolare orario del giorno. Nei due giorni di sospensione delle lezioni, Teb applica l’orario feriale non scolastico con frequenza di un tram ogni 15 minuti. Il servizio tramviario della Linea T1 è temporaneamente sospeso all’altezza della fermata cittadina di Bianzana ed è garantito da navette sostitutive fino al capolinea della nuova linea e-Brt di Atb in via Bono. Durante le vacanze scolastiche viene sospeso il servizio di corse autobus aggiuntive tra Bergamo e Ranica.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Dal 22 dicembre al 5 gennaio, Bergamo adotterà l’orario natalizio per i servizi ATB e TEB, con modifiche alle corse durante le vacanze scolastiche.

