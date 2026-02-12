come 5 settimane di esercizi mentali proteggono dal rischio di demenza per 20 anni

Un semplice programma di esercizi mentali può aiutare gli anziani a ridurre il rischio di demenza per oltre 20 anni. Studi recenti dimostrano che cinque settimane di allenamento cognitivo migliorano la velocità di elaborazione delle informazioni visive, con effetti duraturi nel tempo. Molti anziani che hanno seguito questa routine notano miglioramenti nella memoria e nella chiarezza mentale, anche a distanza di anni. È un metodo facile da seguire e senza rischi, che può fare la differenza nella qualità della vita a lungo termine.

Un semplice programma di allenamento cognitivo che migliora la velocità con cui gli anziani elaborano le informazioni visive può avere effetti sorprendenti e duraturi. I partecipanti hanno avuto un rischio inferiore del 25% rispetto a chi non ha ricevuto alcun training, rendendo questo l’unico intervento a mostrare un effetto protettivo così duraturo. Il programma insegna agli anziani a individuare rapidamente dettagli visivi sullo schermo e a completare compiti progressivamente più complessi in minor tempo. Le sessioni duravano tra i 60 e i 75 minuti, con un massimo di dieci incontri nelle prime cinque-sei settimane. 🔗 Leggi su Billipop.com

Approfondimenti su Demenza Prevenzione

Una ricerca ha seguito 130mila persone per 40 anni e ha scoperto che bere caffè o tè con caffeina può ridurre il rischio di sviluppare la demenza.

Ultime notizie su Demenza Prevenzione

