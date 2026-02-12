Coltellate alle spalle mentre cammina in centro grave donna a Palermo

Una donna di 56 anni è stata colpita con più fendenti alla schiena mentre camminava nel centro di Palermo. È in gravi condizioni e ora si trova in ospedale. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo e chi possa aver aggredito la donna.

(Adnkronos) – Una donna di 56 anni è stata accoltellata alla schiena, con più fendenti, nel pieno centro di Palermo. E' accaduto poco dopo le 18.30 in via Libertà, all'altezza di via Mondini. La donna, che perdeva molto sangue, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in.

