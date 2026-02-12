Coltellate al dirigente comunale per l' affido dei figli | condannato

Il Tribunale di Bologna ha condannato Paolo Tiralongo, il 59enne che il 2 agosto scorso ha tentato di uccidere Domenico Pennizzotto, dirigente del Quartiere Santo Stefano. La sentenza è più severa di quanto richiesto dalla Procura. Tiralongo aveva colpito con una coltellata il funzionario comunale, in una vicenda legata all'affido dei figli. Ora l’uomo dovrà scontare una pena più lunga di quanto si aspettasse.

L'odio covato per anni e l'agguato al bar al dirigente del Quartiere. Il giudice va oltre le richieste del PM. La vittima: “Dal giorno dell'aggressione la mia vita è cambiata" Una sentenza più dura di quanto richiesto dalla Procura, quella pronunciata dal Tribunale di Bologna contro Paolo Tiralongo, il 59enne che il 2 agosto 2024 tentò di uccidere Domenico Pennizzotto, dirigente del Quartiere Santo Stefano. Lo riferisce la Dire. Dalle ricostruzioni è emerso che Tiralongo attese Pennizzotto al bar del circolo del Baraccano, colpendolo con nove coltellate all'addome. Quando la Squadra mobile lo arrestò poco dopo, era ancora sporco di sangue e aveva tre coltelli, tra cui quello usato per ferire Pennizzotto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Bologna Tribunale Coltellate al rivale dopo una furiosa lite, condannato 50enne Agguato al dirigente del ministero: non fu tentato omicidio, aggressore condannato per lesioni e rapina L'agguato a Federico Vittorio Rapisarda, dirigente del ministero, è stato riqualificato come lesioni e rapina anziché tentato omicidio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Bologna Tribunale Dirigente comunale di Bologna accoltellato per una relazione, condanna a 14 anniAll'origine dell'aggressione un documento in base al quale la moglie ottenne in via esclusiva i figli della coppia ... dire.it Tentato omicidio al Baraccano, accoltellò dirigente comunale: ecco la condanna per Paolo TiralongoQuattordici anni e un mese la pena inflitta dai giudici: più di quanto chiesto dal pm. La terribile aggressione ai danni del dirigente comunale del quartiere Santo Stefano, Domenico Pennizzotto avvenn ... msn.com LA SCUOLA NON È UN FORTINO La strumentalizzazione di Caivano è nota. Ora arriva da Scampia l’invito di una dirigente scolastica ad accogliere con entusiasmo i metal detector nelle scuole. Prevale la retorica che vede ovunque coltelli e che trasforma la - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.