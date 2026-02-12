Coinvolta una terza persona Torzullo clamorosa svolta | la notizia poco fa

La procura di Civitavecchia ha accelerato le indagini sulla morte di Federica Torzullo. Poco fa, è arrivata una novità: ora si parla anche di una terza persona coinvolta nel caso. Gli investigatori stanno cercando di fare luce su tutte le piste possibili per chiarire cosa sia successo realmente ad Anguillara.

La Procura di Civitavecchia ha dato un nuovo impulso alle indagini sul delitto di Anguillara. Al centro dell'inchiesta c'è la morte di Federica Torzullo, 41 anni. La posizione del marito, Claudio Carlomagno, 44 anni, già iscritto nel registro degli indagati, viene ora valutata in un quadro ritenuto più grave dagli inquirenti. Secondo quanto emerge dall'attività investigativa, l'ipotesi principale si orienta verso un omicidio premeditato. La Procura valuta inoltre la possibile presenza di terze persone coinvolte, un elemento che potrebbe ampliare l'analisi su contatti, movimenti e responsabilità.

