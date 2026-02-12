Cody Rhodes si gode il suo ruolo di eroe positivo sul ring. Da quando ha scelto di interpretare l’American Nightmare, lottando come babyface, non ha mai cambiato idea. Anche in AEW, mentre altri come The Young Bucks e Kenny Omega sono passati spesso da un lato all’altro, lui ha sempre mantenuto il suo personaggio. «Mi diverte essere il buono, non voglio cambiare», ha detto recentemente.

Cody Rhodes, da quando indossa le vesti dell’American Nightmare, è sempre rimasto babyface. In AEW, mentre The Young Bucks e Kenny Omega hanno avuto alti e bassi e hanno abbracciato il loro lato “cattivo” quando faceva comodo al prodotto, Rhodes non lo ha fatto. Il pubblico si era stancato di vedere sempre lo stesso personaggio, soprattutto quando questo significava che Rhodes si ritrovava coinvolto in faide sempre più bizzarre, con il punto più basso raggiunto con Anthony Ogogo, con evidenti sfumature razziali. Ma Rhodes si è rifiutato di cedere ai fan e non ha voluto diventare heel. Alla fine, ha lasciato la compagnia che aveva contribuito a costruire per tornare in WWE, dove è stato un eroe onnipotente per quattro anni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Cody Rhodes:”Essere nel ruolo di babyface mi diverte, non voglio cambiare”.

La serata di ieri a Riyadh si è conclusa con un finale movimentato.

Secondo quanto suggerito da Eric Bischoff, nel 2026 potrebbe verificarsi un cambio di ruolo per Cody Rhodes, che si trasformerebbe da protagonista positivo a antagonista nella WWE.

