Cocciaretto l' arte di sapersi rialzare | Il 1000 di Doha poi la laurea e un fidanzato
Elisabetta Cocciaretto si prende una pausa tra le sfide in campo e la vita privata. Dopo aver raggiunto il traguardo del 1000 di Doha, l’italiana si concentra ora sulla laurea e sul suo nuovo fidanzato. In un’intervista, dice di aver imparato a risolvere i problemi e ad adattarsi, dimostrando di saper affrontare anche le battute d’arresto con determinazione.
Non è un caso. Elisabetta Cocciaretto, che a Doha ha messo piede per la prima volta in un quarto di finale a livello 1000 sembra aver trovato finalmente la strada giusta. Consapevole, matura e soprattutto, sana. Elisabetta ha dimostrato che quando il fisico l’assiste può essere molto competitiva. Si è vista in Billie Jean King Cup, e anche a Auckland, nel torneo che ha vinto in apertura di stagione. L’Australian Open è stato un passaggio a vuoto che l’ha amareggiata, ma la vittoria centrata contro Coco Gauff a Doha è il segnale che l’Italia ha una protagonista in più da seguire settimana dopo settimana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 6-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra strappa il pass per i quarti in un Master 1000 per la prima volta in carriera
La tennista italiana Cocciaretto batte Li in tre set e si guadagna un posto nei quarti del WTA Doha 2026.
Dopo una battaglia lunga tre set, Elisabetta Cocciaretto centra un risultato storico.
Cocciaretto, l'arte di sapersi rialzare: il 1000 di Doha, poi la laurea e... un fidanzatoElisabetta lancia segnali di svolta alla sua carriera. Tutta esperienza, mi sono abituata a risolvere i problemi e trovare sempre una soluzione ... msn.com
WTA Doha, Cocciaretto, rimonta e maturità: prima volta nei quarti di un 1000[LL] E. Cocciaretto b. A. Li 7-6 (5) 5-7 6-4 È una vittoria di resistenza, qualità e maturità quella con cui Elisabetta Cocciaretto supera Ann Li 7-6 5-7 6-4 e centra per la prima volta in carriera i ... ubitennis.com
Primo Masters quarto di finale a Doha per Elisabetta Cocciaretto contro la campionessa del Grande Slam Jelena Ostapenko (WTA 24) FORZAA Elisabetta, tutta Italia è con te! - facebook.com facebook
