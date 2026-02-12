Cocciaretto l' arte di sapersi rialzare | Il 1000 di Doha poi la laurea e un fidanzato

Elisabetta Cocciaretto si prende una pausa tra le sfide in campo e la vita privata. Dopo aver raggiunto il traguardo del 1000 di Doha, l’italiana si concentra ora sulla laurea e sul suo nuovo fidanzato. In un’intervista, dice di aver imparato a risolvere i problemi e ad adattarsi, dimostrando di saper affrontare anche le battute d’arresto con determinazione.

Non è un caso. Elisabetta Cocciaretto, che a Doha ha messo piede per la prima volta in un quarto di finale a livello 1000 sembra aver trovato finalmente la strada giusta. Consapevole, matura e soprattutto, sana. Elisabetta ha dimostrato che quando il fisico l’assiste può essere molto competitiva. Si è vista in Billie Jean King Cup, e anche a Auckland, nel torneo che ha vinto in apertura di stagione. L’Australian Open è stato un passaggio a vuoto che l’ha amareggiata, ma la vittoria centrata contro Coco Gauff a Doha è il segnale che l’Italia ha una protagonista in più da seguire settimana dopo settimana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La tennista italiana Cocciaretto batte Li in tre set e si guadagna un posto nei quarti del WTA Doha 2026.

Dopo una battaglia lunga tre set, Elisabetta Cocciaretto centra un risultato storico.

