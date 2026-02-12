Cocaina esplosivi e armi | smantellata rete criminale transregionale con 12 arresti Indagine ‘Last Delivery’

La polizia ha smantellato una rete criminale che operava tra diverse regioni italiane. Durante l’operazione, chiamata ‘Last Delivery’, sono stati arrestati 12 persone e sono state eseguite perquisizioni in Abruzzo, Sicilia, Puglia, Liguria e nel Ferrarese. Gli investigatori hanno scoperto che il gruppo trafficava cocaina, esplosivi e armi, e ora cercano di mettere i loro uomini davanti alla giustizia.

Dalla Cocaina agli Esplosivi: Smantellata una Rete Criminale Transregionale. Un’operazione su scala nazionale, denominata ‘Last Delivery’, ha portato all’arresto di dodici persone e a perquisizioni in Abruzzo, Sicilia, Puglia, Liguria e nel Ferrarese. L’indagine ha svelato un traffico di droga, armi ed esplosivi gestito da un’organizzazione criminale attiva dal 2021, con un particolare sulla logistica e l’utilizzo di corrieri per le spedizioni. Le Origini dell’Indagine: Un Arsenale Scoperto in Abruzzo. Le prime luci sull’attività illecita sono emerse nel 2023 a Penne, in provincia di Pescara, con l’arresto di un individuo in possesso di un arsenale di 177 ordigni artigianali e oltre 15 chili di esplosivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

