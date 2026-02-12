Questa sera a Torino, la Reale Mutua torna in campo contro Libertas Livorno e perde con un netto 87-62. Dopo una buona partenza, la squadra di coach Moretti ha ceduto il passo agli avversari, che hanno preso il comando nel secondo quarto e non hanno più lasciato spazio ai padroni di casa. Moretti si è scusato:

nel confronto odierno della serie a2, la Reale Mutua Torino esce sconfitta contro Libertas Livorno, con un punteggio finale di 87-62. fin dall’avvio si è creata una distanza notevole, accentuata da un parziale di 31-4 nel primo quarto, che ha indirizzato l’andamento della partita. l’analisi degli episodi chiave e delle scelte tattiche aiuta a comprendere le ragioni dell’esito e a delineare gli elementi su cui intervenire per le prossime prestazioni. livorno ha preso rapidamente controllo del ritmo di gioco, imponendo una difesa aggressiva e una circolazione della palla efficace. il primo periodo ha segnato la svolta della gara, con un 31-4 che ha creato un divario che la formazione torinese non è riuscita a colmare nei restanti minuti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Coach Moretti si scusa: "Sembrava che loro avessero le scarpe e noi no

Approfondimenti su Reale Mutua Torino Libertas Livorno

Stefano Impallomeni si chiede se qualcosa non torni nella partita tra Roma e Milan.

I coniugi Jacques e Jessica Moretti sono stati convocati questa mattina alla procura di Sion, in Svizzera, per l’interrogatorio nel procedimento riguardante l’incendio nel loro locale, Le Constellation, avvenuto a Crans-Montana la notte di Capodanno.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Reale Mutua Torino Libertas Livorno

Argomenti discussi: A2 - Torino, Moretti Chiedo scusa: sembrava che Livorno avesse le scarpe e noi no.

Jacques Moretti si scusa con le famiglie dopo la tragedia di CransIncendio di Crans-Montana: cosa emerge dalle prime responsabilitàLe audizioni a Sion sul rogo del locale interrato Le Constellation di Crans-Montana, ... assodigitale.it

Crans-Montana, Jacques Moretti chiede scusa alle vittime nell'interrogatorio e incontra la madre di due feriteNell'interrogatorio per la strage di Crans-Montana, Jacques Moretti ha chiesto scusa alle vittime e ha incontrato la madre di due ragazze ferite ... virgilio.it

Postpartita: Coach Moretti - facebook.com facebook