Clochard trovato morto in un parco a Milano aveva 43 anni | è la settima vittima del gelo da inizio anno

Un uomo di 43 anni è stato trovato morto questa mattina in un parco di zona Bovisa, sotto un cavalcavia a Milano. È la settima vittima del freddo da inizio anno. La polizia ha aperto un’indagine, ma al momento non ci sono elementi certi sulle cause del decesso. La scena è stata scoperta da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare.

