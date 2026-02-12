Clochard trovato morto in un parco a Milano aveva 43 anni | è la settima vittima del gelo da inizio anno

12 feb 2026

Un uomo di 43 anni è stato trovato morto questa mattina in un parco di zona Bovisa, sotto un cavalcavia a Milano. È la settima vittima del freddo da inizio anno. La polizia ha aperto un’indagine, ma al momento non ci sono elementi certi sulle cause del decesso. La scena è stata scoperta da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare.

È stato rinvenuto il cadavere di un 43enne in un parco sotto un cavalcavia in zona Bovisa a Milano. È la settima vittima del gelo da inizio anno.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

