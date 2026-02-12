Claudia Mori | Dalla Musica alla Televisione la Carriera e la Vita di una Leggenda dello Spettacolo

Claudia Mori ha attraversato decenni di musica e televisione, diventando una delle figure più conosciute dello spettacolo italiano. La sua carriera inizia negli anni ’60, quando si fa notare come cantante e attrice, per poi passare alla televisione, dove conquista il pubblico con spontaneità e talento. La vita privata con Adriano Celentano ha sempre attirato l’attenzione, aggiungendo un tocco di curiosità alla sua storia. Ora, a distanza di tanti anni, Claudia rimane una protagonista attiva e apprezzata nel mondo dello spettacolo.

Claudia Mori è una delle personalità più poliedriche del panorama dello spettacolo italiano. Nata a Roma il 12 febbraio 1944, ha iniziato la sua carriera come attrice e cantante, conquistando il cuore del pubblico grazie al suo talento e alla sua eleganza. Dall'esordio a 15 anni di Claudia Mori alla vita blindata in Brianza: la storia della coppia più bella del mondo che non smette di far sognare. Tantissimi auguri a Claudia Mori, che oggi, 12 febbraio 2026, compie 82 anni.

