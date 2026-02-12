Claude ha deciso di mettere a disposizione delle app e file Office anche per gli utenti gratuiti. Questa mossa potrebbe cambiare le regole del gioco nel settore dei chatbot basati su intelligenza artificiale, dove la concorrenza si fa sempre più agguerrita. Anthropic punta così a conquistare una fetta di mercato più ampia, offrendo strumenti accessibili a tutti.

Il mondo dei chatbot basati su intelligenza artificiale sta attraversando una fase di competizione intensa, e Anthropic ha appena compiuto una mossa strategica che potrebbe cambiare gli equilibri del settore. L’azienda ha annunciato che alcune funzionalità avanzate di Claude, prima riservate agli abbonati paganti, saranno disponibili anche nella versione gratuita. Una delle novità più rilevanti riguarda l’integrazione con applicazioni esterne, ora accessibile anche agli utenti free. Claude può collegarsi a un ecosistema ampio di piattaforme, tra cui: L’elenco completo dei connettori supportati è disponibile sul sito ufficiale di Anthropic e copre praticamente tutte le categorie di produttività aziendale e creativa. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Claude rende disponibili app e file Office anche agli utenti free

Approfondimenti su Claude Rende

Lo scorso marzo, l'app Muvt di Amtab, l'azienda di trasporto pubblico di Bari, è stata coinvolta in un attacco hacker avvenuto tra il 29 e il 30 marzo.

Youpol, l’app della Polizia di Stato, migliora la sicurezza durante i viaggi in treno e nelle stazioni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Claude Rende

Argomenti discussi: Xcode 26.3 introduce le potenti possibilità del coding agentico; Con Xcode 26.3 si può creare un’app complessa in pochi giorni usando l’AI; Vuoi codificare l’atmosfera locale? Questo stack AI sostituisce Claude Code e Codex ed è gratuito; Claude Code rivoluziona lo sviluppo software e rende la programmazione accessibile a tutti.

Fu proprio nella capitale francese che Christo e Jeanne-Claude si incontrarono nel 1958 e vissero fino al 1964, ed è proprio a questo rapporto con la città che la Fondazione ha scelto di rendere omaggio - facebook.com facebook