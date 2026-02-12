Cinquantamila ulivi da espiantare per il fotovoltaico a Bitonto la denuncia di Cia Puglia

A Bitonto, in provincia di Bari, si rischia di perdere cinquantamila ulivi. La Cia Puglia denuncia che questi alberi potrebbero essere espiantati per far spazio a cinque nuovi impianti fotovoltaici. La decisione ha sollevato molte proteste tra gli abitanti e gli ambientalisti, preoccupati per l’impatto sul territorio e sull’ambiente. La questione ora diventa un nodo da sciogliere tra sviluppo energetico e tutela della natura.

Per l'associazione di categoria "è a rischio la sopravvivenza di una coltura e di una cultura, quella olivicolo-olearia, che rappresenta l'identità, la storia, il presente e il futuro del territorio bitontino" Cinquantamila ulivi potrebbero essere espiantati per fare posto a cinque nuovi impianti fotovoltaici nel territorio di Bitonto, in provincia di Bari. Ad affermarlo è la Cia Agricoltori italiani che ha analizzato 5 interventi per i quali è in corso l'iter autorizzativo. Il più grande riguarda un impianto da 86,79 mw di potenza che prevederebbe l'espianto di 30mila ulivi. Il secondo riguarda un intervento per produrre 19,91 mw, con l'asportazione di 7mila alberi.

