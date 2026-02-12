Cinema e salute mentale tornano a dialogare grazie alla rassegna Cinema Anima Mente

Il Cinema Eliseo di Firenze accoglie nuovamente la rassegna

Dal 21 febbraio al 28 marzo al Cinema Eliseo torna alla sua 19esima edizione la rassegna cinematografica “CinemAnimaMente”. La formula rimane quella collaudata: film seguiti da incontri con registi, attori ed esperti nel settore della psicologia e salute mentale. L’obiettivo, ancora una volta, è quello di coinvolgere e sensibilizzare la comunità sui temi del disagio psicologico e sociale, utilizzando il linguaggio cinematografico come punto di partenza. “Affrontare il tema del dubbio e delle scelte – hanno spiegano gli organizzatori – significa esplorare esperienze centrali della vita psichica.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

