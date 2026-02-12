Cinema | Airl Lavi il produttore-sceneggiatore che dà voce alla verità

Airl Lavi è un produttore e sceneggiatore che si distingue nel mondo del cinema indipendente. La sua strada non passa per il semplice intrattenimento, ma mira a raccontare storie che fanno riflettere e smuovono le coscienze. Viaggia tra culture diverse per trovare temi che ritiene necessari e universali, dando voce a realtà spesso ignorate o poco raccontate. Con il suo lavoro, Lavi non cerca solo di divertire, ma di far pensare e di lasciare un segno con le sue opere.

di Angela Milanese C'è chi nel cinema cerca spettacolo e chi cerca verità. Ariel Lavi, produttore e sceneggiatore fra le voci più riconoscibili del cinema indipendente internazionale, appartiene alla seconda categoria: ha costruito infatti la sua carriera viaggiando tra culture e sensibilità diverse alla ricerca di storie capaci di lasciare un segno, non limitandosi a fare "semplici film" ma dando voce a ciò che egli ritiene necessario, urgente e universale, smuovendo e coscienze e facendo riflettere. Il suo Unicorns & Rainbows, ad esempio, è stato nominato miglior corto internazionale al Moonlight Short Film Festival.

