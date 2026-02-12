Cimitero dell' orrore gli animalisti sulle 27 carcasse di cani trovate nei giorni scorsi | Ipotesi pista satanica

Gli animalisti chiedono chiarezza dopo il ritrovamento di 27 carcasse di cani e un gatto nel Maceratese. La scoperta ha sollevato molte domande sulle cause di quella che alcuni definiscono una scena da film horror. La polizia indaga ancora senza aver trovato risposte certe, mentre sui social si moltiplicano le ipotesi, tra cui quella di una pista satanica. Nessuno sa ancora chi sia stato, e le autorità temono che possano esserci altri dettagli nascosti dietro questa vicenda inquietante.

L'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (AIDAA) nei prossimi giorni presenterà una denuncia alla Procura di Macerata MACERATA - Prosegue il mistero sulle cause della morte e sul ritrovamento di 27 carcasse di cani e di un gatto rinvenuti nei giorni scorsi nel Maceratese. Le indagini dovranno far luce su quanto accaduto e su chi possa aver abbandonato gli animali in quella che appare come una sorta di cimitero degli orrori. Da quanto emerso finora, i cani sarebbero stati uccisi e gettati nell’area nel corso degli anni. In attesa degli esiti delle ricognizioni cadaveriche sulle carcasse, inviate all’Istituto Zooprofilattico di Tolentino, l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (AIDAA) nei prossimi giorni presenterà una denuncia alla Procura di Macerata.🔗 Leggi su Anconatoday.it

La strage di animali tra Loreto e Porto Recanati non si ferma.

Dopo la scoperta di 27 cani morti abbandonati in un'area tra Loreto e Porto Recanati, la polizia sta cercando di fare chiarezza.

Il cimitero dell'orrore: 27 i cani (e un gatto) uccisi e abbandonati vicino all'A14. L'ipotesi agghiacciante LORETO Il numero continua a salire e con esso il peso di una vicenda sempre più cupa. Nelle campagne tra Loreto e Porto Recanati i resti recuperati sono arrivati a 27 cani e un ...

CIMITERO ANIMALI Orrore lungo l'A14: trovati resti di 27 cani e un gatto sulla scarpata. Indagini su un cimitero clandestino Il bilancio dei ritrovamenti aumenta: alcuni corpi erano chiusi in sacchi di mangime o terriccio, altri ridotti a ossa. Al centro degli accertamenti anche un pastore maremmano trovato con zampe legate ...

