Cime Tempestose bramare il caos e ricercare l’ordine

Dopo mesi di attesa, finalmente “Cime Tempestose” arriva nelle sale italiane. Il film si ispira al romanzo di Emily Brontë e porta sul grande schermo una storia intensa, fatta di passioni forti e conflitti. Gli spettatori potranno immergersi in un mondo di emozioni, tra desiderio di caos e ricerca di ordine, con scene che colpiscono e personaggi complessi. La pellicola promette di catturare l’attenzione di chi cerca un racconto forte e coinvolgente.

Atteso da tempo, Cime Tempestose è uscito nelle sale italiane. Si tratta di un racconto viscerale che si basa sull'omonimo libro di Emily Brontë. Un film che ha creato una chimica tangibile anche tra i due attori protagonisti: Margot Robbie e Jacob Elordi. La regista è Emerald Fennell, che trasporta in chiave estremamente carnale la storia tra Catherine e Heathcliff, due personaggi che fanno della loro contrapposizione un'arma passionale. Il film ha una fotografia e una regia spiazzanti: atmosfere tetre che si schiantano contro i colori brillanti dei vestiti pomposi di Margot Robbie. Gli abiti sono una metafora della personalità della protagonista, che ricerca sempre il modo di distruggere la sua normalità composta.

